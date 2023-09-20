الاتصال بالبريد الإلكتروني والخرائط.. "BARD" يتطور ويقدم خدمات استثنائية!

صرح محرك البحث الشهير غوغل (الثلاثاء 19-9-2023) أن برنامجه القائم على الذكاء الاصطناعي “بارد BARD” بات قادرا على الاتصال بخدمات الشركة الأخرى مثل البريد الإلكتروني ويوتيوب والخرائط.

وأوضح بيان للمجموعة الأمريكية أن هذه الخطوة الجديدة والتي جاءت ضمن تَسابُق شركات التكنولوجيا في هذا المجال، قادرة “على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يخطط لرحلة إلى غراند كانيون، يمكنه أن يطلب من ‘بارد Bard’ جمع التواريخ التي تناسب الجميع في البريد الالكتروني جيميل، والبحث عن رحلات طيران وفنادق، والتحقق من المسافة بين الوجهة والمطار في خرائط غوغل، ومشاهدة مقاطع فيديو من يوتيوب عن الأنشطة المتوافرة هناك”، مضيفةً أن “كل ذلك يمكن أن يتمّ في المحادثة نفسها”.

ومنذ سنوات، تعمل شركة الإنترنت العملاقة غوغل على ابتكار أنظمة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها تفاجأت بالنجاح الذي حقّقه برنامج “تشات جي بي تي” (من ابتكار شركة “أوبن إيه آي”) في نهاية 2022، وبإطلاق محرك البحث “بينغ” الجديد من “مايكروسوفت” في فبراير/شباط.

لكن غوغل قامت في المرحلة نفسها بإطلاق “بارد” عبارة عن برنامج دردشة قادر على إنتاج مختلف أنواع النصوص (مقالات، نصائح، حوارات…) بمجرّد أن يطلب منه المستخدم ذلك بأسلوب بسيط، على غرار الطريقة التي يعمل بها “تشات جي بي تي”.

هذا، وأشارت الشركة إلى أن الأداة الجديدة التي أُطلقت الثلاثاء والمسماة “بارد إكستنشنز”، قادرة أيضا على استخراج بيانات من “غوغل دوكس” و”غوغل درايف”، بينها مستندات بصيغة “بي دي إف”.

وتتيح نقرة “غوغل إت” الجديدة للمستخدم مقارنة النتائج التي يوفرها “بارد” بتلك الموجودة عبر محرك البحث “غوغل” عن الموضوع نفسه، وإبراز أي اختلاف بين النتيجتين إن وُجد.