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الاولى من نوعها.. سماعات لاسلكية للنساء فقط

منذ 13 ساعة
سماعات لاسلكية-أرشيفية

سماعات لاسلكية-أرشيفية

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في الوقت الذي تتنافس فيه شركات صناعة التكنولوجيا في مجال السماعات اللاسلكية ، كشفت شركة “نوفا برودكتس” عن سماعتها اللاسلكية H1 الجديدة، التي تأتي على هيئة أقراط، ومن ثم فهي مخصصة للنساء فقط.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعتها اللاسلكية H1 الجديدة تستقر خلف لؤلؤة ماء عذب حقيقية تزن على كل جهة حوالي 7 جرامات، وهي مزودة ببطارية تتيح تشغيل الموسيقى لمدة تزيد عن 3 ساعات.

كما يمكن إجراء المكالمات الهاتفية عبر تقنية البلوتوث 5.0 مع الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أبل “آي أو إس” أو جوجل أندرويد، مع إمكانية استعمال المساعد الصوتي.

وفي حال عدم الاستخدام تتحول السماعة إلى وضع “السُبات العميق” (Ultrasleep) للحفاظ على الطاقة.

ولم تفصح نوفا عن سعر السماعة اللاسلكية H1 الجديدة، ولكن تدور تكهنات بأن يتراوح السعر بين 500 و600 يورو.

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