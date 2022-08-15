البيتكوين تحقّق أعلى مستوى منذ 13 حزيران الماضي

تخطت عملة البيتكوين حاجز الـ 25 ألف دولار لتحقق أعلى مستوى منذ 13 حزيران الماضي بعدما بلغت 25.212 ألف دولار.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة، الأحد، بنسبة 0.67% لتصل إلى 1.19 تريليون دولار، بحجم تداولات بلغ 54.85 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وارتفعت شهية المستثمرين نحو بيتكوين وأخواتها بعد صدور بيانات التضخم الأميركي، والتي أظهرت تراجعًا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال تموز الماضي ليسجل نحو 8.5% مقابل 9.1% خلال حزيران الماضي، و8.6% في أيار الماضي.

أمّا أسعار العملات المشفرة الأخرى الأحد 14 آب، فكانت على النحو التالي:

زاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.65% مسجلًا 2,012.36 دولار.

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.28% ليبلغ 329.34 دولار.

صعد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.59% ليسجل 0.3876 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 4.88% إلى 0.5882 دولار.

ونزل سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.39% ليصل إلى 9.48 دولار.

وقفز سعر دوجكوين DOGE بنحو 5.43% ليصل إلى مستويات 0.07766 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.