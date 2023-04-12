التراجع يضرب العملات الرقمية.. بيتكوين تنجو

بعد المكاسب التي حققتها العملات الرقمية خلال الأيام الأخيرة الماضيةـ شهدت أسعار العملات الرقمية انتكاسة في غالبيتها، مع تمسك بيتكوين بمسار الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وحافظت عملة بيتكوين على مسار ارتفاعها الكبير في قيمتها لتخترق حاجز 30 ألف دولار خلال التعاملات الصباحية اليوم.

وبشكل عام، تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.22 تريليون دولار.

كما تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 42.26 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 أبريل/نيسان بنسبة 0.34% إلى 29.920 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 579.55 مليار دولار، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع سعر وحدة بيتكوين بنسبة 4.91% بحسب بيانات موقع “إنفيستينغ”.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

في حين تراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 2.43% اليوم ليصل إلى 1863.71 دولار.

أيضا تراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 2.39% ليسجل 318.01 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 3.24% من قيمته ليسجل 0.50672 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 2.54% ليبلغ 0.3926 دولار.

وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 3.29% ليصل إلى مستوى 0.081459 دولار.