الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التكنولوجيا المتقدمة تمنع حدوث كارثة فضائية في اللحظة الحاسمة

10 - أبريل - 2021
قمر صناعي - أرشيفية

قمر صناعي - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تمكنت التكنولوجيا المتقدمة ، من الحيلولة دون تصادم قمرين صناعيين خلال دورانهما في المدار الأرضي، بعد أن اقتربا من بعضهما بمسافة تقارب 58 مترا.

ووفقا لموقع “ذي فيرج” التقني، فقد كاد القمران التابعان لشركتي “سبيس إكس” و”ون ويب” أن يتصادما، يوم 4 أبريل.

ويقول الموقع إن اقتراب القمرين من بعضهما البعض أثار عددا من التنبيهات لدى قوة الفضاء الأميركية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم تجنب الاصطدام فيها بهذه الطريقة، إلا أنها قد لا تكون الأخيرة.

وبمجرد تلقيها التنبيه، أبلغت قوة الفضاء الأميركية شركة ون ويب بالأمر، والتي تواصلت بدورها مع سبيس إكس سعيا لتفادي الحادث الوشيك.

من جهتها، قامت سبيس إكس بتعطيل نظام تلافي الاصطدام، الذي يعمل بالذكاء الصناعي، ما أتاح لشركة ون ويب استعادة السيطرة على قمرها وتوجيهه بعيدا عن الموقع.

وبينما لفتت السلطات الأميركية إلى أن احتمال تصادم القمرين كان قد بلغ 1.3 بالمئة، قبل أن يتم إبعادها عن بعضها، قالت إن الحادث لو وقع كان سيتسبب بإضافة المئات من المخلفات الأخرى إلى النفايات الفضائية الموجودة في المدار الأرضي.

وتشكل النفايات الفضائية خطرا على الأقمار الصناعية، نظرا لسرعة حركتها الهائلة وقدرتها على الاصطدام بقوة كبيرة.

وبينما لا يتجاوز عدد الأقمار الصناعية التي أطلقتها ون ويب 146 قمرا، تمتلك سبيس إكس ما لا يقل عن 1378 قمرا صناعيا تدور جميعها في المدار الأرضي، ضمن مشروع “ستارلينك” للإنترنت الفضائي.

وواجه مشروع ستارلينك العديد من الانتقادات، لا سيما من قبل علماء وفلكيين، قالوا إنها تحجب رؤيتهم ومتابعتهم للكواكب والنجوم من الأرض.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تطبيق واتساب
    إخفاء رقم الهاتف.. ميزة "خصوصية" جديدة تعمل عليها واتساب
    سامسونغ
    موعد طرح أول "تابلت" قابل للطي من سامسونغ
    الجيش الأمريكي
    الجيش الأمريكي يستخدم "الواقع المعزز" لتدريب قواته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل