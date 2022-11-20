"الجمهور قال كلمته"... ترمب إلى تويتر مجدداً! ‏

قرّر المالك الجديد لمنصة “تويتر” إيلون ماسك تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، الذي حظر بعد اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونعرس الأميركي في 6 كانون الثاني 2021 بعد استفتاء شارك فيه 15 مليون مستخدم عبر تويتر.
وظهر حساب ترمب مجدداً على المنصة الاجتماعية الشهيرة.
أتى ذلك، بعد أن كتب ماسك على حسابه الخاص عبر “تويتر”: “الجمهور قال كلمته. ترمب سيعود”، إثر النتيجة الإيجابية للاستطلاع الذي أطلقه مساء الجمعة، من أجل اتّخاذ قرار حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق.
وأيّدت غالبيّة المصوتين عودة ترمب إلى المنصّة.
وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الرئيس السابق بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8 في المئة، مقابل رفض 48.2 في المئة. فيما أعرب ترمب عن إحباطه من العودة لتويتر بسبب الفارق الضئيل بين الموافقين والمعارضين في نتيجة الاستفتاء.
يشار إلى أن ماسك كان أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إعادة العديد من حسابات المستخدمين المعلقة على المنصة. وغرد حينها قائلاً: “سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير وليست حرية الوصول” إلى الجمهور.
The people have spoken.
Trump will be reinstated.
Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv
— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022