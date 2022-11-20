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"الجمهور قال كلمته"... ترمب إلى تويتر مجدداً! ‏

منذ 23 دقيقة
دونالد ترمب

دونالد ترمب

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قرّر المالك الجديد لمنصة “تويتر” إيلون ماسك تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، الذي ‏حظر بعد اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونعرس الأميركي في 6 كانون الثاني 2021 بعد استفتاء شارك فيه 15 مليون مستخدم عبر ‏تويتر.‏

وظهر حساب ترمب مجدداً على المنصة الاجتماعية الشهيرة‎.‎

أتى ذلك، بعد أن كتب ماسك على حسابه الخاص عبر “تويتر”: “الجمهور قال كلمته. ترمب سيعود”، إثر النتيجة الإيجابية للاستطلاع ‏الذي أطلقه مساء الجمعة، من أجل اتّخاذ قرار حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق‎.‎

وأيّدت غالبيّة المصوتين عودة ترمب إلى المنصّة.‏

وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الرئيس السابق بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8 في المئة، مقابل رفض 48.2 في المئة.‎ فيما أعرب ترمب عن إحباطه من العودة لتويتر بسبب الفارق الضئيل بين الموافقين والمعارضين في نتيجة الاستفتاء‎.‎

يشار إلى أن ماسك كان أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إعادة العديد من حسابات المستخدمين المعلقة على المنصة. وغرد حينها قائلاً‏‏: “سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير وليست حرية الوصول” إلى الجمهور‏‎.‎

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