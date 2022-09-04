الجيل الجديد من معايير USB 4 يدعم الوصول لسرعة خيالية!

كشفت مجموعة “usb promoter group” عن أن الإصدار الثاني من معايير USB 4 سيكون قادرًا على سرعات تصل إلى 80 غيغابايت في الثانية ، ومضاعفة قدرة USB 4 الأصلي ، وحتى Thunderbolt 4.

من جانب أخر لم يكشف منتدى “USB Implementers ” عن تفاصيل دقيقة حول المعايير الجديدة، بينما أشارت “Promoter Group” في بيان صحفي أن USB 4 الإصدار 2.0 ستستخدم موصل USB-C لذا سيتاح إستخدام نفس الكابل الحالي في المعايير الجديدة مع دعم مضاعفة السرعة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر المطورين القادم USB DevDays بدءاً من الأول من نوفمبر للإعلان الرسمي عن تفاصيل أكثر حول المعايير الجديدة، ومن المتوقع أن تكون شركات إنتل، وHP، ومايكروسوفت وأيضاً ابل من الشركات الأولى التي تتبنى المعايير الجديدة.

من جهته أوضح Joe Balich ، المتحدث باسم USB-IF، أن كبل USB 4 الموجود الآن يصل لسرعة لـ 40 جيجابت في الثانية، فمن المدهش أن تكون قادرًا على القيام بضعف هذه السرعات في المستقبل.

وأضاف: “هذا مثير للإعجاب للغاية. لطالما كان USB جيدًا فيما يتعلق بالتوافق مع الإصدارات السابقة (و USB 4 الإصدار 2 ليس استثناءً) ، ولكن القدرة على استخدام نفس الكابل مع استمرار الحصول على الفائدة الرئيسية للمواصفات الجديدة هو مستوى آخر”.