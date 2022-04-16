“الحبة السامة”.. خطة إدارة تويتر لمنع استحواذ إيلون ماسك على العصفور الأزرق

لجأ مجلس إدارة تويتر لتبني خطة “الحبة السامة” للحيلولة دون استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة بعدما عرض 43 مليار دولار لشرائها.

وقالت قناة cbsnews، إن تويتر أعلنت اليوم الجمعة، في بيان أنها تبنت خطة “الحبة السامة” التي يمكن أن تمنع ماسك من زيادة حصته بشكل كبير في شركة التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الإجراء المضاد من قبل الشركة يأتي بعد يوم من كشف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Muskعن عرض بقيمة 43 مليار دولار لشراء 100% من أسهم تويتر.

وتقضي الخطة الجديدة، بأنه إذا استحوذ أي مساهم على أكثر من 15% من أسهم تويتر دون موافقة مجلس الإدارة، فسيُسمح للمساهمين الآخرين بشراء أسهم إضافية بسعر مخفض.

تنتهي الخطة، التي تشبه الخطط الأخرى التي تتبناها الشركات المملوكة ملكية عامة في ظروف مماثلة، في 14 أبريل/نيسان 2023.

وقالت تويتر في بيانها: “ستعمل خطة الحقوق على تقليل احتمالية حصول أي كيان أو شخص أو مجموعة على السيطرة على تويتر”.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد كشفت الأسبوع الماضي أن إيلون ماسك يمتلك بالفعل أكثر من 9% من أسهم تويتر.

إيلون ماسك ينوي شراء “تويتر”

أبدى رائد الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارًا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وجاء في البيان، الخميس: “أرسل الكيان المذكور خطابًا إلى المُصدر (أي تويتر) يحتوي على عرض للاستحواذ على جميع الأسهم العادية القائمة للمُصدر، تقدر الكيان قيمة السهم الواحد بـ 54.2 دولارًا”.

وقال ماسك في خطاب مرفق في البيان: “أعرض شراء 100% من أسهم (تويتر) بسعر 54.20 دولارًا للسهم، وبعلاوة 54% عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر، وبعلاوة 38% على مدار اليوم السابق لإعلاني العام عن استثماري”.

وأضاف ماسك: “الاقتراح هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله فسوف يتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم”.

ويصل عرض ماسك، والذي أصبح مؤخرًا أكبر مساهم في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى 41.39 مليار دولار.