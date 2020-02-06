الحكومة الأمريكية تتعاون مع مايكروسوفت لتطوير شبكات الجيل الخامس

من المعروف حاليا أن عددا من الشركات الصينية رائدة في سوق البنية التحتية لشبكات اتصالات الجيل الخامس، وقد اعتمدت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، على البنية التحتية لشبكات اتصالات الجيل الخامس من هذه الشركات الصينية، لكن نظرًا للمخاطر الأمنية المحتملة، منعت الحكومة الأمريكية إحدى الشركات الصينية من توفير شبكة الجيل الخامس 5G لشبكة الاتصالات الأمريكية.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فمن أجل التعويض عن هذه الخطوة، تعمل الحكومة الأمريكية الآن مع Microsoft وDell وAT&T وغيرها لتطوير بديل 5G للشركات الصينية، لكن في نفس الوقت لا تعمل Microsoft و Dell وغيرها على تطوير أجهزة البنية التحتية 5G، ولكن بدلاً من ذلك ، فإنهم يطورون معيارًا هندسيًا مشتركًا من شأنه أن يسمح لمطوري برامج 5G بتشغيل الشفرات فوق الأجهزة التي تأتي من أي مصنع أجهزة 5G تقريبًا.

كذلك فإن هذه الشركات تطور قدرات البرمجيات والسحابة التي ستحل محل الكثير من معدات الجيل الخامس التي توفرها الشركات الصينية.

فيما علق Andy Purdy ، كبير ضباط الأمن في إحدى الشركات الصينية عندما سمع عن خطط الحكومة الأمريكية، قائلا: “إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في تطوير أجهزة وبرامج 5G من قبل شركة أمريكية أو أوروبية ، فيجب على الحكومة تشجيع الشركات على بدء مفاوضات مع الشركات الصينية لترخيص تكنولوجيا الجيل الخامس لدينا” ، مضيفًا أنه بدون الملكية الفكرية للشركة ، “مجتمعة سيكون المنتج وراء 1-2 سنوات من منتجات الشركات الصينية المماثلة من حيث الوظيفة والضمان”.

كما تدفع الحكومة الأمريكية المزيد من الدول إلى تبني حلول البنية التحتية 5G الجديدة القائمة على البرامج وتجنب استخدام معدات الشركات الصينية.