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الخطر يقترب من الأرض … ناسا تحذر من النيزك

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 17 - يناير - 2021 8:58 مساءً
ناسا

ناسا

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“أين النيزك” لطالما كان تعبيرا يستخدمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن غضبهم من شيئا معينا، لكن هذه المرة يبدو أن النيزك يقترب من الأرض فعلا!

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من خطر يهدد الأرض، خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى رصد نيزك يتخذ مسارا خطيرا داخل النظام الشمسي.

ذكرت ذلك صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، مشيرة إلى أن النيزك الذي يزيد حجمه عن حجم ملعب كرة قدم يستعد للمرور بالقرب من الأرض،

وقالت الوكالة إن النيزك الذي يصنف بأنه خطير يمكن أن يمر عبر مسار قريب من الأرض، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أن قطر النيزك نحو 256 مترا وأنه من المقرر أن يمر بالقرب من الأرض، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن سرعته المتوقعة يمكن أن تصل إلى نحو 3.6 كم في الثانية، أي نحو 13 ألف كيلومترا في الساعة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم السرعة الهائلة لهذا النيزك إلا أنه عندما يتم مقارنتها بالسرعات القياسية للنيازك في الفضاء فإن سرعة هذا النيزك لا تعد عالية.

وتابعت: متوسط سرعة الصخور الفضائية أثناء حركتها في أي مكان في الفضاء تتراوح بين 11 إلى 72 كيلومترا في الثانية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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