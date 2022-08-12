الذكاء الاصطناعي يدخل على خط محرك البحث غوغل لتقديم أفضل النتائج

يقوم الفريق الذي يقف وراء محرك البحث الأشهر في العالم والتابع لشركة غوغل “Google” بتعديل بعض النتائج التي تنشر أحيانًا معلومات خاطئة أثناء محاولة تقديم المساعدة.

أعلنت الشركة عن تحديث من المفترض أن يجعل الإجابات أكثر دقة وتجنب مشكلة الاستفهامات الخاطئة ، أو الأسئلة التي لا توجد فيها إجابة نهائية منطقية

فقد أوضحت الشركة أنها تستخدم الآن أحدث إصدار لها من الذكاء الاصطناعي؛ النموذج الموحد متعدد المهام (MUM)، لتقديم المقتطفات المميزة. يفهم هذا النموذج فكرة الإجماع، مما يعني أنه يمكن الإشارة إلى مقتطف وجده مع مصادر أخرى عالية الجودة عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان يناسب الفاتورة.

وقالت الشركة: “لقد وجدنا أن هذه التقنية القائمة على الإجماع قد حسنت بشكل هادف جودة وفائدة وسائل شرح المقتطفات المميزة”.

وسيقوم ذلك أيضًا بتصحيح بعض النتائج التي تبدو مضللة تمامًا وغير مفيدة على الإطلاق. فقد قدمت جوجل مثالاً يعرض الاستعلام “متى اغتال سنوبي أبراهام لينكولن؟”، والذي أسفر عن مقتطف يعطي تاريخًا ومعلومات حول اغتيال لينكولن الفعلي. وعلى حد تعبير جوجل، من الواضح أن هذه ليست الطريقة الصحيحة لعرض هذه النتيجة

لذا فإن إصدار جوجل الجديد للذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ. وتقول الشركة إن هذا التحديث قد قلل من تشغيل المقتطفات المميزة في مثل هذه الحالات بنسبة 40 بالمائة.