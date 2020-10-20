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“الرصيف البارد”.. ابتكار مذهل لتبريد الأرصفة والأسفلت في فصل الصيف

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2020 12:19 مساءً
ابتكار لتخفيف امتصاص الرصيف للحرارة

ابتكار لتخفيف امتصاص الرصيف للحرارة

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تعتبر مشكلة امتصاص الأسفلت في الشوارع العامة للحرارة خاصة في فصل الصيف ، مصدر ازعاج الكثيرين من المارة ، مما دفع مجموعة من العلماء لابتكار ذكي يساعد على تخفيف امتصاص الأسفلت للحرارة .

توصل فريق بحثي من جامعة ولاية أريزونا الأمريكية لابتكار نظام جديد يطلق عليه ”الرصيف البارد“ يسهم في تبريد الأرصفة والأسفلت الذي يغطي الشوارع، خلال الفترة الصيفية التي تشتد فيها درجات الحرارة.


ويمكن لتقنية ”الرصيف البارد“، التي تعتمد أساساً على مادة تشبه الطلاء تسمى (CoolSeal)، تبريد المدن باستخدام نظام جديد من نوعه، يعمل على عكس حرارة الشمس نحو الغلاف الجوي، بدلاً من امتصاصه في الأرصفة، ما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وقالت شركة (GuardTop) الأمريكية لحماية الأرصفة عن الطلاء: ”إنه غير مصنوع من مركب بوليمر، وهو عبارة عن مستحلب إسفلتي لزج قائم على الماء، حيث يمكنه أن يقلل من درجات حرارة السطح بمقدار 10 إلى 30 درجة فهرنهايت“.

من جهتها، قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن مواد رصف الشوارع العادية يمكن أن تصل درجة حرارتها خلال ذروة الصيف إلى ما بين 120 و 150 درجة فهرنهايت (48 إلى 67 درجة مئوية)، حيث تنقل هذه الأسطح الحرارة الزائدة إلى الهواء.

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