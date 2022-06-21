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الركود وارد.. إيلون ماسك: تسلا ستخفّض عدد الموظفين

منذ 8 دقائق
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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أكّد “إيلون ماسك” الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات أن الشركة ستخفض عدد الموظفين بنحو عشرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ يتوقع أغنى رجل في العالم أن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة وارد.

ومثلت تصريحات ماسك أكبر شرح تفصيلي عن خططه لخفض عدد الموظفين في تسلا، وذلك في أول ظهور له شخصيا منذ أن أفادت رويترز في بداية الشهر الجاري بأن الشركة ستخفض عدد الموظفين بنحو عشرة بالمئة وستوقف التعيينات في فروعها بجميع أنحاء العالم.

وخلال منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرج، قال ماسك إن التخفيضات لن تنطبق إلا على العاملين برواتب، وستصل إلى نحو 3.5 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين في الشركة، وهي التغييرات التي وصفها بأنها “ليست بأمر مبالغ فيه”.

لكنه عبّر عن مخاوفه من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة قائلا “إنه ليس أمرا مؤكدا لكن حدوثه يبدو أكثر ترجيحا”.

وكان ماسك عبّر، في وقت سابق، أن لديه “شعورا سيئا للغاية” بشأن الاقتصاد، وأن الشركة بحاجة إلى تخفيض عدد الموظفين بنحو عشرة بالمئة “ووقف كل التعيينات في جميع أنحاء العالم”.

الى ذلك، لفت الى أن الشركة تتوقع زيادة في عدد العاملين الذين يتقاضون أجرًا بالساعة بدلا من الذين يتقاضون رواتب شهرية.

وقال أيضا إنه يتمسك بالعملة الرقمية وينوي تقديم دعمه الشخصي لعملة “دوج كوين”.

    المصدر :
  • رويترز

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