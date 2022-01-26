السعودية تدخل معركة تطوير الألعاب الإلكترونية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، إطلاق مجموعة شركات “سافي” لتطوير الألعاب الإلكترونية، حيث يتولى ابن سلمان رئاسة مجلس إدارتها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن مجموعة “سافي” تهدف لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.

في السياق ذاته، عمدت مجموعة “سافي” إلى توقيع اتفاقية استحواذ على شركة”ESL” الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة “FACE IT” المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت شركة “ESL FACE IT Group”.

وتأمل المجموعة أن تكون تلك الصفقات حجر الأساس الذي تنطلق منه لتحقيق أهدافها في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

يشار إلى أن إطلاق مجموعة سافي يأتي تماشيا مع إستراتيجية الاستثمارات العامة في السعودية 2021 – 2025، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة ومنها الترفيه والرياضة.

وقالت شبكة “فرانس 24” إن قيمة سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية تصل إلى مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى من بين دول المنطقة، بحسب تقرير عن سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصدرته شركة “نيكو بارتنرز” المتخصصة في هذا القطاع هذا الشهر.

وذكرت تقارير إن عدد اللاعبين في السعودية والإمارات ومصر، أكبر ثلاث دول في هذا المجال، سيصل إلى 85,8 مليونا في 2025 يدرون 3,1 مليارات دولار.