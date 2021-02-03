السعودية تعلن تدشين منصة رقمية موحدة للتوظيف

أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن تدشين منصة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات طالبي العمل بالقطاعين العام والخاص في المملكة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي “تدشين منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف) تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص”.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ستسهم في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، وذلك في تغريدة على حسابه في “تويتر”.

وقال المحلل الاقتصادي السعودي، جهاد العبيد، عبر موقع تويتر، تعليقاً على الخطوة الحكومية الجديدة: “عمل جبّار سيُغيّر من مفاهيم التوظيف، ويمنع الالتفاف على الأنظمة من قِبل القطاع الخاص”.

وزادت المنصات الإلكترونية الحكومية بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية بالمملكة، ما قلل من مشاهد التزاحم والطوابير التي كانت تحدث سابقاً عند الوزارات والشركات العامة والخاصة، حيث أتيح للسكان التسجيل على الخدمات والمبادرات الحكومية عن بعد.

وترتبط تلك المنصات ببعضها البعض بشكل إلكتروني، ما أتاح للجهات الحكومية التحقق من صحة بيانات المسجلين فيها، وتقدير استحقاقهم للوظائف أو للإعانات المادية الحكومية المتنوعة.

يذكر أن الصندوق السيادي السعودي يستهدف بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وقبل عدة أشهر، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، منصة “مُدد” التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب.

كما أعلنت منتصف يناير الماضي/كانون الثاني إلغاء عدد من المواد التي اتخذتها قبل 6 أشهر بسبب جائحة كورونا

ويأتي في مقدمة المواد الملغاة، خفض أجر العامل في القطاع الخاص، الذي وصل إلى 40%.