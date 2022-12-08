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السعودية توقع مع "هواوي" الصينية مذكرة تفاهم بمجال الحوسبة السحابية

منذ 56 دقيقة
شعار شركة هواوي

شعار شركة هواوي

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وقعت السعودية مع شركة هواوي الصينية، (الخميس 8-12-2022) مذكرة تفاهم تتعلق بالحوسبة السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية في مدن المملكة العربية السعودية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية للسعودية، والتي قالت بكين إنها تمثل أكبر مبادرة دبلوماسية لها في العالم العربي، وفق وكالة “رويترز”.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

    المصدر :
  • العربية

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