السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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الصاروخ الصيني التائه.. 3 دول عربية في دائرة الخطر

منذ 7 دقائق
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نشر مركز الفلك الدولي، السبت، تحديثا جديدا بشأن موقع سقوط حطام الصاروخ الصيني التائه.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “توتير”: “بحسب USSTRATCOM موعد السقوط 30 يوليو، 17:47 جرينتش ± 5 ساعات”.

وأضاف: “بحسب(IAC): 30 يوليو الساعة 16:54 جرينتش ± 6 ساعات، وجميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها. السعودية وقطر والسودان من ضمنها”.

وأقلع صاروخ “لونج مارش 5 ب” الذى يزن نحو 21 طناً، والذي حمل وحدة المختبر الصيني الفضائي “وينتيان” من جزيرة “هاينان” إلى الفضاء يوم الإثنين الماضي.

وبعدما اكتملت مهمته بنجاح، أخذ الصاروخ مسار هبوط خارج عن السيطرة نحو الغلاف الجوي للأرض، وتوقعت مؤسسات دولية مختلفة موعد سقوط بقايا الصاروخ.

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