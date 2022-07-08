الصفقة في خطر.. ماذا في جديد عملية شراء إيلون ماسك لـ تويتر؟

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادرها بأن الصفقة المحتملة لشراء مؤسس “تسلا” و”سبيس إكس”، إيلون ماسك، لشركة “تويتر” باتت في خطر.

مصادر مطلعة أبلغت الصحيفة أن فريق ماسك توقف عن المشاركة في بعض المناقشات بشأن تمويل الصفقة التي يقدر حجمها بـ 44 مليار دولار، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بدأ يشكك في بيانات “تويتر” حول عدد الحسابات المزيفة.

ووفق المصادر، فإن مساعدي ماسك يعتقدون أن إدارة الشركة لا ترغب في الكشف عن الأرقام الحقيقية، ولذلك لا تتوفر لدى ماسك وفريقه معلومات كافية لتقييم فائدة الصفقة من الناحية التجارية.

في السياق، لفت أحد المصادر الى أنه قد يكون هناك تغير في موقف فريق ماسك، لكنه لم يوضح ما الذي سيتغير بالضبط.

إلى جانب ذلك، تراجع سعر أسهم “تويتر” في الفترة الأخيرة، ما قد يؤثر في موقف ماسك بشأن الصفقة أيضا.

غير أن خبراء القانون يشيرون إلى أن التخلي عن الصفقة لن يكون سهلا بالنسبة لإيلون ماسك. وفي حال قرر ذلك، ستبدأ هناك على الأرجح مرافعات قضائية، وحسب الاتفاقات القائمة سيضطر ماسك لدفع مليار دولار كتعويض في حال فشل الصفقة.

ويشار إلى أن إلغاء الصفقة ممكن حسب الاتفاق الأولي، في حال وقوع “مشاكل كبرى” مع “تويتر” وأعمالها، لكن مشكلة الحسابات الزائفة قد لا تكون كافية لتفعيل هذا الشرط من الاتفاق.

وفيما لم يعلق ممثلو ماسك على تلك المعلومات، اكتفى المتحدث الرسمي باسم “تويتر”، بالتذكير بالبيان الصادر عن الشركة في وقت سابق، حول أنها “تواصل تقديم المعلومات للسيد ماسك لتحقيق العملية وفقا لشروط اتفاق الدمج”.

يذكر أن إيلون ماسك تقدم باقتراح شراء شركة “تويتر” في نيسان الماضي. وفي أيار، أعلن رجل الأعمال أنه يسعى للحصول على معلومات تؤكد أن نسبة الحسابات الزائفة لا تتعدى الـ 5% من العدد الإجمالي للحسابات.