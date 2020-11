الصين تبدأ اختبار اتصالات الجيل السادس 6G

بدأت الصين أولى تجاربها لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G ، في خطوة ستكون ستحدث ثورة في عالم الاتصالات .

أطلقت الصين بنجاح أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G، دخل المدار مع 12 قمرا صناعيا آخر من مركز (Taiyuan) لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة ”شانشي“.

وأفادت تقارير صينية بأن القمر الصناعي 6G كان من بين ثلاثة أقمار صناعية صينية أُطلقت بنجاح في المدار، إلى جانب 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بُعد طورتها شركة ”ساتيلوجيك“ (Satellogic) الأرجنتينية.

تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي لا تزال فيه معظم دول العالم تعتمد على تقنية اتصالات الجيل الرابع (4G) باستثناء قليل من الدول التي بدأت منذ فترة بسيطة في تفعيل اتصالات (5G).

ويتم استخدام القمر الصناعي للتحقق من أداء تقنية (6G) في الفضاء، حيث يتم توسيع نطاق التردد (6G) من تردد موجة (5G) الميليمترية إلى تردد التيراهيرتز.

While the world remained focus on US elections, China has successfully launched 6G satellite. This 6G technology will be 100 times more powerful and faster than 5G that will cover the entire globe

