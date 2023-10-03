الصين ترحب بالتعاون الدولي في مهمة "تشانغ آه-8" للقمر

رحبت الصين بالتعاون مع الشركاء الدوليين في مهمة رئيسية إلى القمر مع اقتراب مواعيد نهائية ترتبط بإقامة مقر دائم على القطب الجنوبي للقمر.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية في المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو بأذربيجان أمس الاثنين إن الصين، التي تهدف إلى أن تصبح قوة كبرى في مجال الفضاء بحلول عام 2030، ترحب بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية في مهمتها غير المأهولة (تشانغ آه-8) وتنفيذ مشاريع “على مستوى المهمة” بشكل مشترك.

ووفقا لما أورده الموقع الإلكتروني لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، فإن هذا النوع من المشاريع يُقصد به أن الصين وشركاءها الدوليين يمكنهم إطلاق مركباتهم الفضائية وتشغيلها وإجراء “تفاعلات” بين المركبات الفضائية واستكشاف سطح القمر بصورة مشتركة.

وقالت الإدارة إن الشركاء الدوليين مرحب بهم أيضا “للمشاركة” في المهمة تشانغ آه-8 ونشر وحداتهم الخاصة بشكل مستقل بمجرد هبوط المركبة الفضائية الصينية.

ويجب على الأطراف المهتمة تقديم خطابات نوايا إلى الإدارة بحلول 31 ديسمبر كانون الأول، على أن يكون الاختيار النهائي في سبتمبر أيلول 2024.

وستعقب المهمة تشانغ آه-8 المهمة تشانغ آه-7 التي تعتزم الصين إطلاقها عام 2026 وتهدف أيضا إلى البحث عن موارد في القطب الجنوبي للقمر. وستضع المهمتان الأسس لبناء محطة أبحاث القمر الدولية بقيادة بكين في العقد الرابع من القرن الحالي.

ونشرت الصين مسبارا غير مأهول إلى القمر في المهمة تشانغ آه-5 في 2020، كما أنها تعتزم إرسال مسبار غير مأهول في المهمة تشانغ آه-6 إلى الجانب البعيد من القمر في النصف الأول من عام 2024 للحصول على عينات من التربة.

وتهدف الصين إلى إرسال رواد فضاء للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2030.