الصين تعتزم بناء أكبر تلسكوب فضائي لمنافسة "جيمس ويب"

تعتزم الصين بناء أكبر تلسكوب بصري في آسيا، تشرف عليه جامعة بكين، من شأنه أن ينافس تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي الأمريكي.

يهدف المشروع إلى إنشاء تلسكوب أرضي يمتد بطول 19.7 قدمًا بحلول عام 2024 – والذي من شأنه أن يمتد إلى 26.2 قدمًا بحلول عام 2030.

ويسمى هذا المشروع “التلسكوب الموسع ذي الفتحة المقطوعة” (EAST).

سيتضمن المشروع بناء مرآة طولها 19.7 قدمًا مصنوعة من 18 مقطعًا سداسيًا للمرآة للمرحلة الأولى؛ ويحتوي تلسكوب جيمس ويب الفضائي على مرآة سداسية يبلغ عرضها 21.6 قدمًا.

وقال بيان صادر عن جامعة بكين إن التلسكوب: “سيحسن بشكل كبير من قدرات المراقبة في علم الفلك البصري في الصين”.

وتقع معظم التلسكوبات البصرية الحالية – التي تديرها الولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان – في نصف الكرة الغربي – في تشيلي أو هاواي أو قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا.

وعلى عكس “جيمس ويب”، الذي يدور على بعد مليون ميل من الأرض عند النقطة الثانية من Sun-Earth Lagrange، سيتم بناء التلسكوب البصري الصيني على جبل Saishiteng بالقرب من بلدة Lenghu في مقاطعة Qinghai على هضبة التبت على ارتفاع حوالي 13800 قدم.

وبالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع، ستتم إضافة حلقة أخرى من 18 مقطعًا سداسيًا إضافيًا، مما يزيد القطر إلى 26.2 قدمًا بحلول عام 2030 – وهذا الحجم سيجعله أكبر قليلاً من تلسكوب “جيمس ويب”.

وتقدر جامعة بكين تكلفة المشروع من 69 إلى 84 مليون دولار، وهو أحدث مثال على دفع الصين لتحدي الهيمنة الأمريكية والغربية في المساعي الفضائية، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأكملت الصين بناء أكبر مجموعة من التلسكوبات في العالم في تشرين نوفمبر، والتي سيتم توجيهها مباشرة إلى الشمس لدراسة كيفية تأثير سلوكها على الأرض.

وكشفت الصين أيضًا في أيلول سبتمبر عن مواقع هبوط محتملة على سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي للقمر تتداخل مع خطة موقع الهبوط الأمريكي لمهمة Artemis 3 في أواخر عام 2025.

ودعت وكالة “ناسا” الصين إلى أن تظل “منفتحة وشفافة” في مهماتها القمرية بعد الكشف.

وقالت الوكالة: “تمامًا كما أن القطب الجنوبي القمري له أهمية علمية لوكالة ناسا، فهو أيضًا ذو أهمية علمية للدول الأخرى، لذا من المتوقع حدوث تداخل في مناطق الهبوط المحتملة”.