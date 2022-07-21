الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تغرم ديدي 1.2 مليار دولار

منذ ساعتين
شعار شركة ديدي

شعار شركة ديدي

A A A
طباعة المقال

أعلنت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين،الخميس، فرض غرامة على شركة ديدي غلوبال لخدمات النقل التشاركي بأكثر من 8 مليارات يوان (1.2 مليار دولار) بعد تحقيق في ممارسات الأمن السيبراني للشركة.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان إن التحقيق خلص إلى انتهاك ديدي قانون أمن الشبكات وقانون أمن البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية في الصين.

وفي بيان منفصل، قالت الإدارة الغرامة إن “العمليات غير القانونية” التي قاما بها ديدي تسببت في مخاطر “خطيرة” على الأمن القومي، مما أثر على البنية التحتية للمعلومات وأمن البيانات في البلاد.

قالت الإدارة إن رئيس مجلس إدارة شركة ديدي، تشنغ وي، والرئيس جان ليو، تم تغريمهما مليون يوان (148 ألف دولار) لكل منهما، حيث تم تحميلهما المسؤولية عن انتهاكات الشركة.

جاء في البيان أن ”انتهاكات ديدي للقوانين واللوائح خطيرة، وفي ضوء مراجعة أمن الشبكة، توجب فرض عقوبات قوية بحقها”.

وأشار إلى أن ديدي جمعت بشكل غير قانوني ما يقرب من 12 مليون لقطة شاشة و107 ملايين معلومة من بيانات التعرف على الوجه للركاب وأكثر من 167 مليون سجل لبيانات الموقع، إضافة إلى معلومات أخرى.

وبدأت انتهاكات الشركة للمرة الأولى في يونيو 2015. قالت ديدي في بيان نُشر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ويبو إنها قبلت القرار “بترحاب”.

وأضافت: ”سوف نأخذ هذا على أنه تحذير، وسنواصل إيلاء اهتمام متساو لكل من الأمن والتنمية”، مؤكدة أنها ستعمل من أجل التنمية ”الآمنة والصحية والمستدامة” لأعمالها.

يأتي القرار بعد أكثر من عام من إعلان ديدي إدراج أسهمها في بورصة نيويورك في يونيو 2021.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    بيتكوين
    سوق الكريبتو يترنح.. ومذبحة تسلا تضرب بيتكوين
    هاتف شاومي
    سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد "Redmi K50i"
    خوادم انترنت
    أعطال تضرب خوادم غوغل وأوراكل في بريطانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي