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الصين تكشف موعد هبوط مسبارها الفضائي “تيانوين -1” على المريخ

14 - مايو - 2021
كوكب المريخ

كوكب المريخ

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في خطوة تؤكد عزم الصين على استكشاف المريخ، كشفت الصين عن توقعاتها بموعد هبوط مسبارها على الكوكب الأحمر.

وقالت الصين أن مسبارها والمركبة الجوالة المصاحبة له على الكوكب الأحمر في وقت ما في الفترة من السبت والأربعاء بتوقيت بيكين.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية في إشعار قصير، إن مسبار “تيانوين -1 “، جمع كمية كبيرة من البيانات العلمية منذ دخوله مدار المريخ في 10 فبراير/ شباط، ونافذة الهبوط على منطقة جليدية من الكوكب تعرف باسم يوتوبيا بلانيتيا ستحددها “ظروف الطيران الحالية”.

وسميت المركبة تيمنا بإله النار الصيني، زورونغ، وستبقى العربة الجوالة في مركبة الهبوط لاختبارات التشخيص لعدة أيام قبل أن تتدحرج على منحدر لبدء البحث عن علامات الحياة.

وتعتبر المهمة هي أول محاولة لهبوط سهل على المريخ بواسطة مركبة فضائية صينية.

وأطلقت الصين هذا العام الوحدة الأولية لمحطة فضائية دائمة، على الرغم من أن العودة غير المنضبطة لصاروخ الإطلاق إلى الأرض أثارت بعض الانتقادات.

كما أعادت الصين مؤخرًا عينات من القمر، وهي الأولى من نوعها بواسطة برنامج فضاء لأي دولة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأنزلت أيضًا مسبارًا ومركبة جوالة على الجانب البعيد من القمر الأقل استكشافا.

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