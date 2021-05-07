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الصين تنجح في إرسال مجموعة من الأقمار الصناعية إلى المدار

منذ 19 ساعة
قمر صناعي

قمر صناعي

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نجحت الصين، اليوم الجمعة، في إرسال مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد إلى المدار، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين .

وتم إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لعائلة “ياوقان-30″، على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-2 سي” في الساعة 2:11 صباحا بتوقيت بكين.

وسيتم استخدام الأقمار الصناعية الجديدة لكشف البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

وكان على متن الصاروخ نفسه قمر صناعي تابع لكوكبة تيانتشي، حيث سيتم استخدام القمر الصناعي “تيانتشي-12” لجمع البيانات ونقلها. وتعتبر هذه المهمة رقم 369 لسلسلة صواريخ “لونغ مارش”، وذلك بحسب “شينخوا”.

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