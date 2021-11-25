الصين تنفذ ثالث عملية إطلاق فضائي خلال أسبوع!

أعلنت الصين اليوم الخميس عن نجاحها بإطلاق قمر آخر إلى الفضاء، لتكون هذه العملية هي ثالث عملية إطلاق فضائي لها خلال أقل من أسبوع.

وقالت قناة CCTV إن الصين أطلقت صباح الخميس 25 نوفمبر الجاري قمر Shiyan-11 المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، وأطلق هذا القمر على متن صاروخ محلي الصنع من نوع Kuaizhou-1A من قاعدة جيوغوان الفضائية في مقاطعة قانسو.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر الجديد سيستخدم للأغراض المدنية وسيعمل كقمر يوفر المعلومات اللازمة لتخطيط المدن، كما سيستعمل في مراقبة الغطاء النباتي، ومراقبة آثار الكوارث الطبيعية التي قد تصيب الأرض.

أما صاروخ Kuaizhou-1A الذي استخدم في عملية الإطلاق فهو صاروخ فضائي خفيف يبلغ طوله 20 مترا وقطره 1.4 م، ووزن هذا النوع من الصواريخ 30 طنا، كما لها القدرة على نقل حمولات تصل إلى 300 كلغ إلى مدارات الأرض.

وتجرد الإشارة إلى أن الصين كانت قد نفذت الفترة الماضية عمليتي إطلاق فضائي خلال الأيام الماضية، واحدة في 20 نوفمبر الجاري، والثانية في 23 نوفمبر، وأرسلت خلالهما أقمارا صناعية جديدة إلى مدارات الأرض.