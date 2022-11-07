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العالم على موعد مع خسوف قمري كامل

منذ 11 دقيقة
القمر والمشتري- تعبيرية

القمر والمشتري- تعبيرية

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يشهد العالم يوم غد الثلاثاء، خسوفاً قمريًّا كاملاً، يعرف باسم “قمر الدم”، والذي لن يتكرر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يمثل فرصة نادرة لرصده.

وهذا الخسوف الكلي الثاني للقمر هذا العام، ولن يحدث الخسوف التالي قبل عام 2025.

وسيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيًّا في أنحاء أميركا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل، وفي آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.

وسيغيب الخسوف بالكامل عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025.

ويظهر القمر باللون البرتقالي المائل للاحمرار المختلط من ضوء غروب الشمس وشروقها.

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