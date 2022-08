"العظم البارد".. ديناصور جديد يزن طناً

كشف العلماء أن نوعا جديدا من الديناصورات يبلغ طوله 13 قدما (نحو 4 أمتار) وارتفاعه خمسة أقدام (1.5 متر)، ويصل وزنه إلى طن، كان سلفا لديناصورات الديبلودوكس.

وأعلن العلماء عن اكتشاف حفريتين لجمجمة شبه مكتملة للديناصور الآكل للنباتات في “جيمسون لاند”، شرق غرينلاند.

ويحمل هذا النوع الجديد من الديناصورات الاسم العلمي Issi saaneq، والذي يعني في لغة الإنويت المحلية “العظم البارد” (Cold Bone).

وصُنّف الديناصور في السابق ضمن نوع معروف آخر للديناصورات، وعاش خلال أواخر العصر الترياسي منذ نحو 214 مليون سنة، عندما كان شرق غرينلاند متصلا بأوروبا.

وينتمي ديناصور “العظم البارد” إلى مجموعة من الديناصورات طويلة العنق تسمى أشباه سحليات الأرجل أو شبيهات عظائيات الأرجل (sauropodomorphs)، والتي تشمل الصربوديات.

وتطورت بعض أكبر الحيوانات الأرضية على الإطلاق من هذه المجموعة، بما في ذلك الديبلودوكس.

Here we go, I'm pleased to present the new dinosaur from Greenland, Issi saaneq!! The results from my Master in Paleontology thesis at @FCTNOVA were just published! pic.twitter.com/TvArR9Ws4y

وقام فريق دولي من علماء الحفريات من البرازيل والبرتغال وألمانيا والدنمارك بتفصيل الأنواع في دراسة نشرت في مجلة Diversity.

وقال مؤلف الدراسة فيكتور بيناري في جامعة “نوفا دي لشبونة” بالبرتغال: “بالمقارنة مع الديناصورات طويلة العنق التي جاءت بعد ذلك، كان Issi saaneq حيوانا صغيرا جدا”.

ويمكن أن يصل طول بعض الصوروبود إلى أكثر من 80 قدما ويزن أكثر من 65 طنا.

ويوضح العلماء أن الأنواع الجديدة هي من أوائل أنواع أشباه سحليات الأرجل التي عاشت في نصف الكرة الشمالي.

وكان ديناصورا متوسط ​​الحجم وطويل العنق، وكان أول أشباه سحليات الأرجل التي تصل إلى خطوط عرض تزيد عن 40 درجة شمالا (بالقرب من وسط إسبانيا وشمال كاليفورنيا).

After 25 years from the first description by Jenkins et al. 1994, we reviewed two skulls of a sauropodomorph from Greenland assigned to Plateosaurus trossingensis! However, these skulls show significant differences from Plateosaurus, belonging to a new taxon! pic.twitter.com/6xG3s5VcIq

— Victor Beccari (@beccarivictor) November 3, 2021