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العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض غداً

12 - مايو - 2021
الشمس

الشمس

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حذر العلماء من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض غداً وستأتي بسرعة أكثر من 1.3 مليون كم في الساعة، ومن الممكن أن تثير مشاكل متعلقة بالأقمار الصناعية.

وتكونت العاصفة بعد إطلاق الشمس “لخيوط مغناطيسية” في النظام الشمسي بسرعة 328 كيلومترا في الثانية، يمكنها أن تصطدم بالأرض. ونتجت العاصفة الشمسية عن تجمع دائري مغناطيسي تحت سطح الشمس، يُعرف بالبقع الشمسية.

وتعتبر البقع الشمسية بقع داكنة على الشمس، وعادة ما تكون أكثر برودة من بقية النجوم. وسيزيد المجال المغناطيسي الضغط في البقع الشمسية التي يمكن أن تنطلق على شكل عاصفة شمسية.

ووفقا لعلماء الفلك، إن العاصفة الشمسية قد تضرب نطاق كوكب الأرض الأربعاء، أو الخميس على أقصى تقدير. عندما يحدث ذلك، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالتكنولوجيا التي تعتمد على الأقمار الصناعية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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