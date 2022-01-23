العملات الرقمية تتأرجح ما بين الحصار الأمريكي والحظر الروسي

يبدو أن عام 2022 سيكون صعبا على العملات المشفرة، حيث فقدت بيتكوين ما يقرب من نصف قيمتها منذ أعلى مستوى لها في نوفمبر، مع موجة حصار بفعل قرارات من أمريكا وروسيا وأخيرا الهند.

تأتي الخسائر في وقت تتطلع فيه الاقتصادات الكبرى إلى الحد من شعبية العملات الرقمية المتزايدة بحسب ما ذكر موقع شبكة سي إن إن.

ولم تكن بيتكوين فقط هي التي منيت بخسائر كبير، حيث أن العملات المشفرة بشكل عام كانت لها بداية سيئة لهذا العام.

انخفضت بيتكوين أكثر من 8٪ وتم تداولها اليوم عند مستوى 35.497 ألف دولار، للتراجع العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 20٪ منذ بداية العام.

كانت بيتكوين قد سجلت أعلى مستوى قياسي لها في في تشرين الثاني (نوفمبر) حينما سجلت 68.99 ألف دولار.

حصار أمريكي

وهبط سعر بيتكوين بداية يناير بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميله نحو سياسة أكثر تشددا مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

وكانت بتكوين قد سجلت ذروة قياسية عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يكن أداء أقرانها بأحسن حالات فقد تراجعت Ethereum ، ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم ، بأكثر من 12٪ ، وتم تداولها عند حوالي 2400 دولار ، وهو يمثل هذا انخفاضا بنسبة 30٪ تقريبا منذ بداية العام الجديد.

ويشعر المستثمرون بالقلق من العملات الرقمية والأصول الأخرى ذات المخاطر العالية منذ أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يزيل الحوافز الاقتصادية بقوة أكبر مما كان متوقعا.

قرار روسي

يأتي هذا في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومات إجراءات صارمة. واقترح البنك المركزي الروسي فرض حظرا على استخدام العملات المشفرة والتعدين.

وتعد روسيا واحدة من أكبر دول التعدين في العالم، لكن بنكها المركزي قال إن العملات الرقمية يمكن أن تشكل تهديدا للاستقرار المالي للبلاد.

ويأتي الاقتراح الروسي بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق الصين حملة قمع واسعة النطاق على العملات المشفرة ، وحظر كل من التداول والتعدين.

دول أخرى تعتزم فرض حظرا على العملات المشفرة. ففي نوفمبر، قالت الهند إنها تستعد لتقديم مشروع قانون من شأنه تنظيم العملات الرقمية ، على الرغم من أن الكثير لا يزال مجهولا بشأن هذا الاقتراح. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن التعاون العالمي ضروري لمعالجة المشاكل التي تطرحها العملات الباردة.