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العملات الرقمية تتسبب بأزمة بين "أرسنال" وهيئة معايير الإعلان البريطانية

23 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2021 2:47 مساءً
نادي أرسنال

نادي أرسنال

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تقوم هيئة معايير الإعلان (ASA)، وهي هيئة تشرف على الإعلانات في المملكة المتحدة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد إعلانات العملات المشفرة غير المتوافقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبح أرسنال أحد أندية كرة القدم العديدة التي تتعاون مع شركة بلوكتشين تشيليز ويطلق توكن للمشجعين. وفي ١٢ أغسطس من هذا العام، روج النادي لتوكن المشجعين الخاص به AFC على صفحته الرسمية على فيسبوك، والتي حظرتها هيئة معايير الإعلان بدعوى انتهاك قواعد الإعلان الخاصة بها. وذكرت الوكالة أن المنشور لم يسلط الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار.

في حدثٍ مختلف، وفقًا لتقرير بي بي سي، ادعت الرقابة أن موضوع المحتوى على موقع أرسنال الرسمي – على وجه الخصوص، الصفحة المنشورة يوم ٦ أغسطس ٢٠٢١، بعنوان “توكن مشجعي AFC: كل ما تحتاج إلى معرفته “- كان ينتهك قواعد الإعلانات.

يشار إلى أنا  نادي أرسنال، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان قد وقع شراكة مع مزود بلوكتشين الرياضي تشيليز “Chiliz” لإطلاق عملة رقمية لمشجعي النادي على تطبيق سوسيوس Socios الخاص بتشيليز.

وبهذه الخطوة انضم أرسنال إلى قائمة الأندية الرياضية على المنصة والتي تضم كلاً من برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وميلان.

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