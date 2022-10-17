العملات الرقمية تستعيد توازنها.. وبيتكوين تصعد

تمكنت أسعار العملات الرقمية المشفرة من استعداة بعض التوازن بفضل انتفاضة خلال تعاملات، الإثنين، بعد انهيار للسوق أمس.

صعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 0.54% إلى 967.54 مليار دولار، مقابل 916.48 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وبلغ حجم التعاملات في سوق الكريبتو خلال آخر 24 ساعة نحو 39.23 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الإثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بنسبة 0.73% إلى 19,438.19 دولار.

وزادت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 369.69 مليار دولار.

وقبل شهر كامل كان سعر بيتكوين يزيد على 22 ألف دولار، حيث سجلت العملة الرقمية الأشهر هبوطا كبيرا على مدار عام 2022، بعدما كانت بيتكوين قد بدأت العام عند سعر يفوق 47 ألف دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

قفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 2.06% ليبلغ 1,324.99 دولار.

وارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.79% ليبلغ 275.73 دولار.

فيما هبط سعر عملة الريبل XRP بنحو 3.16% ليسجل 0.475 دولار.

وواصل سعر عملة كاردانو Cardano الارتفاع اليوم بقيمة 0.66% إلى 0.3739 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE نحو 0.07% إلى 0.05998 دولار.

وارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.18% ليسجل 6.30 دولار.