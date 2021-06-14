العملات الرقمية تفتح أبواباً جديدة لمطوري الألعاب الإلكترونية.. كيف ذلك؟

يجزم مراقبون لأداء العملات الرقمية المشفرة، بأن عام 2021 يكاد يكون الساحة الأقوى زمنياً لمطوري ومستثمري هذه العملات، إن كان لناحية انفتاح الشركات الكبرى للاستثمار في هذه العملات، أو لناحية تصدر هذه العملات لبعض التعاملات الإلكترونية.

وقد تزايدت تجارب استخدام “بلوك شين” في مجالات عدة من بينها القطاع المصرفي وشركات الخدمات المالية لما لها من إمكانات في تحليل البيانات والخصوصية، ولكن تقريرا نشرته “Inc” تناول تأثير العملات الرقمية “وبلوك شين” على صناعة الألعاب الإلكترونية من منظور آخر.

تقدر صناعة الألعاب الإلكترونية حاليا بحوالي 700 مليون دولار وسط توقعات بأن تصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2020، بحسب تقديرات “بيزنس إنسايدر”.

وفي ظل توسع مجال الألعاب الإلكترونية، نشأت صناعات أصغر منبثقة عنها مثل الرعاية والحملات التسويقية والإعلانات.

وقد أصبحت الألعاب الإلكترونية صناعة رسمية كما بدأت مؤخرا في توطيد مكانتها في عالم الأعمال بشكل أوسع نطاقا.

رغم ذلك، فإن الألعاب الإلكترونية ليست سوى جزء من بين صناعة أوسع نطاقا تتشعب في مجالات مختلفة كالابتكار وريادة الأعمال.

ومع ظهور “بلوك شين” وتصدرها المشهد، بدأ رواد أعمال في استكشاف العديد من الإمكانات التي يمكن استغلالها في صناعة الألعاب الإلكترونية وجذب المعلنين والمطورين لدى شركات البرمجيات وأجهزة الألعاب.

حيث تتسبب تكنولوجيا “بلوك شين” في استغلال طاقة الحوسبة والأجهزة مقابل الحصول على مكافآت بالنقاط في الألعاب أو خصومات على مشتريات أجهزة أو تذاكر مجانية لممارسة ألعاب إلكترونية أخرى.

ويحاول المشاركون في الألعاب الإلكترونية استغلال النقاط للحصول على مكافآت ربما بالعملات الرقمية في ألعاب مثل “Overwatch” و”league of Legends”.

لكن لا تجذب العملات الرقمية اللاعبين فقط من اجل الانخراط في تلك الألعاب، بل المطورون أيضا لتدشين مثل هذه الألعاب في المقام الأول.

يواجه مطور اللعبة الإلكترونية تحديا في الترويج وتوزيع لعبته بعد ابتكارها، ورغم أنهم أذكياء بما يكفي لتطوير ألعاب بأنفسهم، إلا أن بيعها ليس بالأمر اليسير بالنسبة إليهم لا سيما إذا حاول الترويج لها في دولة أخرى.

ومن بين أبرز المزايا الأولية للعملات الرقمية هي قدرتها على تحسين التعاملات حول العالم من خلال عدم الحاجة لبنوك مركزية لأنه يتم التداول عليها عبر “بلوك شين” – التكنولوجيا اللامركزية، وجرى استغلال “بلوك شين” وتلك العملات بالفعل في بيع وشراء الألعاب الإلكترونية.

توفر شركات مثل “يونيتي تكنولوجيز” الشفرات الخاصة ببعض الألعاب الإلكترونية الشهيرة من بينها “بوكيمون جو” و”أنجري بيردز”، ويتم تنزيل الألعاب على مئات الملايين من الجوالات حول العالم.

حيث تعاونت “يونيتي” مؤخرا مع شركة “Cloud Moolah” لاستخدام منصتها الخاصة بـ”بلوك شين” لتوفير حلول أفضل للدفع والتوزيع لمطوري الألعاب الإلكترونية خاصة في قارة آسيا، وهو ما يعني رقمنة مشتريات تلك الألعاب.

وبالطبع، ستتوسع صناعة الألعاب الإلكترونية بشكل كبير حول العالم بفضل رقمنة مشترياتها، ولكن في ظل المخاطر التي تحيط بالعملات الرقمية وبعض استخداماتها غير القانونية فضلا عن حظرها من جانب العديد من الحكومات وفرض قيود على بورصات تداولها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الصناعة ويعطل نموها.