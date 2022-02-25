الغابات مهددة… زيادة نسبة الحرائق إلى 50٪

واجه العالم في الفترة الأخيرة موجة حرائق طالت معظم الدول وأهمها أميركا، حيث قضت الحرائق على أجمل الغابات في كاليفورنيا.

من هنا، حذرت دراسة جديدة للأمم المتحدة، من أن حرائق الغابات الشديدة يمكن أن تزيد بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2100 وسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ووجد التقرير، الذي نشره برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، أن هناك مخاطر متزايدة حتى بالنسبة للمنطقة القطبية الشمالية ومناطق أخرى لم تتأثر من قبل بحرائق الغابات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يقول التقرير إن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض والتغيرات في استخدام الأراضي يعني أن المزيد من حرائق الغابات ستشعل أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية في العقود المقبلة، على الرغم من أن كوكبنا يشتعل بالفعل.

ويضيف التقرير أن حرائق الغابات العالمية ستؤدي إلى ارتفاع حاد في التلوث الناجم عن الدخان غير الصحي ومشاكل أخرى ليست الحكومات على استعداد لمواجهتها.

يتسبب استنشاق دخان حرائق الغابات بشكل مباشر في حدوث تأثيرات على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وغيرها من المشكلات الصحية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً.

يتزامن التقرير مع حرائق الغابات التي اندلعت في مقاطعة كورينتس في الأرجنتين، ودمرت ما يقارب من 1.98 مليون فدان، وتتبع حرائق الغابات في مقاطعة بولدر في كولورادو، والتي بدأت في نهاية ديسمبر.

قالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومقره نيروبي بكينيا، إن “ردود الحكومة الحالية على حرائق الغابات غالبًا ما تضع الأموال في المكان الخطأ”.

يحتاج عمال خدمة الطوارئ ورجال الإطفاء على الخطوط الأمامية الذين يخاطرون بحياتهم لمكافحة حرائق الغابات إلى الدعم.

وأضافت، “علينا تقليل مخاطر حرائق الغابات الشديدة من خلال الاستعداد بشكل أفضل من خلال الاستثمار بشكل أكبر في الحد من مخاطر الحرائق، والعمل مع المجتمعات المحلية، وتعزيز الالتزام العالمي لمكافحة تغير المناخ.”

كما أنه وفقًا للتقرير، يمكن أن تزداد احتمالية اندلاع حرائق الغابات الكارثية على مستوى العالم بنسبة 30% بحلول عام 2050 وأكثر من 50% بحلول نهاية القرن.