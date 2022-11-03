الفيدرالي الأمريكي يعصف بسوق الكريبتو.. بيتكوين تنزف

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم خلال تداولات، الخميس، بسوق الكريبتو عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.

وخسر سوق العملات المشفرة (الكريبتو) اليوم الخميس نحو 0.62% من قيمته السوقية لتصل إلى مستوى 1.01 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال 24 ساعة الأخيرة سجلت 103.04 مليار دولار.

وأعلن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بمعدل 75 نقطة أساس (0.75%) وهي المرة الرابعة على التوالي، والسادسة خلال العام الجاري.

كيف تأثرت العملات المشفرة بقرار الفيدرالي؟

بينما يتلقى سوق العملات المشفرة دعماً قوياً من صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر، والذي يعد الملياردير الأغنى في العالم والأكثر دعماً لسوق الكريبتو، وكذلك إعلان هونج كونج التشاور حول تقنين تداول المستثمرين الأفراد للعملات المشفرة وتأسيس مركز للتشفير كجزء من مبادرة أوسع لاستعادة مكانة المدينة كمركز مالي، حدث الأمر المتوقع وهو رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

قرار زيادة سعر الفائدة على الدولار، سحب البساط مجدداً من أسفل العملات الرقمية المشفرة التي ازداد بريقها خلال الأيام الأخيرة، وسلط الضوء على الاستثمار في الدولار والسندات الأمريكية من الجديد، حيث إنها تدر عائداً سريعاً وأقل خطورة من العملات المشفرة.

سعر بيتكوين اليوم

نزل سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنحو 0.06% إلى مستوى 20,335.05 دولار، مقابل 20,395.51 دولار في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وانخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر والأشهر في العالم لتهبط إلى مستوى 390.89 مليار دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

خسر سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.18% إلى 1,547.03 دولار.

واستقر سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB عند مستوى 326.60 دولار.

وزاد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.01% ليسجل 0.4566 دولار.

وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.60% إلى 0.3981 دولار.

ونزل سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.82% إلى 0.1318 دولار.

وهوي سعر عملة بولكادوت Polkadot بنسبة 0.17% إلى 6.46 دولار.