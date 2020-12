“القمر البارد” يزيّن السماء نهاية العام!

تمكن مراقبو السماء من مشاهدة حدث فلكي رائعا ليلة الثلاثاء، حيث سطع القمر الكامل الأخير لهذا العام على كوكبنا، مع بعض الصور الرائعة التي التقطت من الساحل إلى الساحل عبر الولايات المتحدة.

ووصل “القمر البارد” إلى ذروة الإضاءة في تمام الساعة 10:30 مساء بالتوقيت الشرقي (3:30 صباحا بتوقيت غرينتش). وظل القمر في السماء لمدة 15 ساعة كاملة حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ما يجعله أطول حدث قمري مكتمل في السنة.

وكتب جوردون جونستون، من ناسا في مدونة حديثة: “ضوء القمر هذا العام سيتداخل مع عرض زخات الشهب الرباعية السنوية، والمتوقع أن يكون نشطا من 28 كانون الاول 2020 حتى 12 كانون الثاني 2021، ويبلغ ذروته في صباح 3 كانون الثاني 2021”.

ويشمل آخر قمر مكتمل في العام، مجموعة متنوعة من الأسماء بناء على موقعك. ويُشار إليه أحيانا باسم قمر ليلة كاملة، والذي يشير إلى “أن ليلة منتصف الشتاء طويلة بالفعل، ولأن القمر فوق الأفق لفترة طويلة”، وفقا لتقويم Farmer.

