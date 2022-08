القمر الصناعي "لاندسات 9" يلتقط أول صور للأرض

تمكن القمر الصناعي “لاندسات 9″، من التقاط الصور الأولى لكوكب الأرض، الذي سيقدم معلومات هامة حول درجات حرارة الأرض لمراقبة وتتبع تغييرات المناخ على كوكبنا.

أعلنت وكالة “ناسا” و”المسح الجيولوجي الأمريكي” (USGS) يوم الجمعة 5 نوفمبر، أن القمر الصناعي لرصد الأرض من الجيل التالي، الذي تم إطلاقه في 27 سبتمبر، التقط صوره الأولى لكوكبنا في 31 أكتوبر.

أصدرت الوكالتان، اللتان تعملان معا على “لاندسات 9” ، الصور الأولى. وصور القمر منطقة فلوريدا بانهاندل، وديترويت والمنطقة المحيطة بها، ومنطقة نافاجو في شمال ولاية أريزونا، وجبال الهيمالايا العالية ومنطقة كيمبرلي في غرب أستراليا.

قال بيل نيلسون، مدير “ناسا” في بيان: “تلتقط الصور الأولى لـ Landsat 9 ملاحظات مهمة حول كوكبنا المتغير وستعمل على تعزيز هذه المهمة المشتركة لوكالة ناسا والمسح الجيولوجي الأمريكي التي توفر بيانات مهمة حول المناظر الطبيعية للأرض والسواحل التي تُرى من الفضاء”.

وأضاف نيلسون: “يتمتع هذا البرنامج بقوة مثبتة ليس فقط لتحسين الحياة ولكن أيضا لإنقاذ الأرواح”. “ستواصل وكالة “ناسا” العمل مع “هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية” لتعزيز وتحسين إمكانية الوصول إلى بيانات لاندسات حتى يتمكن صانعو القرار في أمريكا وحول العالم من فهم الدمار الناجم عن أزمة المناخ بشكل أفضل وإدارة الممارسات الزراعية والحفاظ على الموارد الثمينة والاستجابة بشكل أكثر فعالية للكوارث الطبيعية . ”

يذكر أن”لاندسات 9″ هو تاسع قمر في برنامج “لاندسات”، الذي كان يدرس كوكبنا من مداره منذ عام 1972. ومع ذلك ، فهو ثامن قمر يصل إلى المدار ؛ تم فقدان Landsat 6 بسبب فشل الإطلاق في عام 1993.

سيعمل Landsat 9 مع Landsat 8 المماثل ، الذي تم إطلاقه في عام 2013 ، لتصوير الأرض بأكملها مرة واحدة كل ثمانية أيام.

ويحل القمر الصناعي الجديد محل القمر الصناعي “لاندسات 7” القديم ، الذي أطلق في عام 1999. يمكن لـ Landsat 9 التمييز بين أكثر من 16000 درجة لون للضوء، مقارنة بـ 256 لونا فقط لـ Landsat 7 ، وفقا لما قاله مسؤولو “ناسا”.

يمتلك “لاندسات 9” أداتين لتصوير الأرض. قال مسؤولو “ناسا” إن أحدهما عن طريق الإشعاع الحراري، والذي سيسمح للباحثين بتتبع درجات حرارة السطح، والآخر يلتقط الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة والموجات القصيرة والأشعة تحت الحمراء بتسعة أطوال موجية مختلفة.

تقوم “ناسا” حاليا بفحص “Landsat 9” وأدواته وأنظمته وأنظمته الفرعية، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق 100 يوم. في يناير، ستسلم وكالة الفضاء عمليات المهمة إلى USGS ، والتي ستجعل صور القمر الصناعي متاحة مجانًا للجمهور على موقعها على الإنترنت Landsat.

وقالت كارين سان جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في “ناسا”، في نفس البيان: “البيانات والصور من لاندسات 9 توسع قدرتنا على رؤية كيف تغيرت الأرض على مدى عقود.في مناخ متغير، يساعد الوصول المستمر والمجاني إلى بيانات لاندسات، والبيانات الأخرى في أسطول مراقبة الأرض التابع لناسا، مستخدمي البيانات، بما في ذلك مخططو المدن والمزارعون والعلماء على التخطيط للمستقبل.”

