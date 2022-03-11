الكرملين محذّرًا “ميتا”: سننهي كل أنشطة الشركة في روسيا

بعدما نشرت رويترز تقريرا أن فيسبوك سيخالف سياسيته،استثنائيا، من خلال السماح للمستخدمين بنشر خطاب كراهية ضد بوتن والدعوة الى العنف ضد القوات الروسية. ردّ الكرملين على هذه الأخبار، محذّرًا بأن روسيا قد تنهي أنشطة شركة ”ميتا بلاتفورمز“، مشغل مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ و“واتس آب“، إذا كان تقرير ”رويترز“ عن أن الشركة ستسمح للمستخدمين في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد المواطنين الروس والجنود الروس صحيحا.

في السياق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: ”لا نريد تصديق تقرير رويترز.. من الصعب للغاية تصديقه“، آملًا أن يكون “هذا غير صحيح، لأنه إذا كان صحيحا، فهذا يعني أنه يجب اتخاذ أشد الإجراءات حسمًا لإنهاء أنشطة هذه الشركة“.

وأكد متحدث باسم ميتا أنها خففت مؤقتًا قواعد الخطاب السياسي، ما يسمح بنشر منشورات مثل ”الموت للغزاة الروس“، على الرغم من أنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.

وقالت الشركة إن التغيير المؤقت يهدف إلى السماح بأشكال من التعبير السياسي تنتهك عادة قواعدها بشأن الخطاب العنيف.

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، التي اطلعت عليها ”رويترز“، أن الشركة سمحت مؤقتًا بمنشورات تدعو بالموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

الى ذلك، دعا نائب برلماني ذو نفوذ اليوم الجمعة، إلى حظر تطبيق إنستغرام في روسيا.

وفي الأول من آذار الجاري، شددت شركة ”ميتا“ الأمريكية قيودها ضد وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة في إطار الإجراءات العقابية المتخذة ضد وسائل إعلام روسية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وواجهت شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ضغوطًا للرد على غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أدى إلى عقوبات اقتصادية ضد موسكو من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة إنها بدأت في تخفيض تصنيف قناة ”روسيا اليوم“ ووكالة أنباء ”سبوتنيك“ عبر منصاتها المختلفة، إضافة إلى المنشورات التي تحتوي على روابط لتلك المنافذ، ما يحد على نطاق واسع من رؤية أي محتوي يتعلق بالجهتين للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.