الكشف عن أداة سامسونغ الذكية للتتبع

ذكر موقع ”91Mobile“، ان أداة سامسونع لتتبع الأشياء ”Galaxy SmartTag“ اجتازت مؤخرًا شهادة ”NCC“، ويُنتظر إطلاقها في الحدث التالي للشركة الذي سيتم فيه الكشف عن سلسلة هواتف“Galaxy S21“ أيضًا.

ولاحظ أنه تم تأكيد هذا الجهاز مسبقًا في بعض شهادات التصديق الأوروبية، حيث جرى إيداعه بمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، ولكن ليس تحت اسم ”Galaxy SmartTag“.

ولم تكشف الشهادة الكثير من التفاصيل حول ما يمكن توقعه من هذه ”الأداة الذكية“، بالإضافة إلى حقيقة أنها ستحمل اسم ”Galaxy SmartTag“ وصورة مفترضة لما قد تبدو عليه، حيث تعرض جهازًا صغيرًا على شكل دائرة به فتحة في إحدى الزوايا، ومكبر صوت صغير لتحديد مكان الشيء الذي توصل له الجهاز.

ومن المفترض أن تساعد أداة ”سامسونغ“ الذكية لتتبع الأشياء المستخدمين في تحديد موقع أشياء عدة، مثل المفاتيح والمحافظ وجهاز التحكم عن بعد وسماعات الأذن والهواتف الذكية والمزيد، باستخدام تقنية البلوتوث منخفضة الطاقة.

سيوفر ملحق ”Galaxy SmartTag“ اتصالًا عبر ”Bluetooth 5.1″، على الأقل وفقًا للشهادة الممنوحة له، وليس من الواضح ما إذا كانت الصورة تكشف عن التصميم النهائي أم سيُتاح في تصميم آخر.

كما أنه ليس معروفًا كيف سيتم التعامل مع الشحن، ونظرًا لانخفاض استهلاك طاقة البلوتوث، فقد يتم توفير بطارية قابلة للاستبدال، أو يمكن أن تدمج ”سامسونغ“ به ميزة الشحن اللاسلكي، وذلك بحسب “ارم نيوز”.