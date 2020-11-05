الكشف عن أصغر طائرة “درون” بكاميرا 4K‎ ومقاومة للرياح

أصبحت طائرات الدورن تحظى باهتمام كبير ، مما دفع الكثير من الشركات للاتجاه لانتاج طائرات دورن بمميزات تكنولوجية تناسب الجميع .

كشفت شركة ”دى جي آي“ عن أصغر طائرة دون طيار ”درون“ Mavic Mini 2، مزودة بكاميرا 4K وزوم بصري 4X، تتميز بخفة الوزن ومزودة بتقنية OcuSync 2.0، وهي تقنية نقل البيانات الخاصة بالشركة.

وطورت الشركة مميزات وقدرات الطيران في الطائرة مقارنة مع Mavic Mini، حيث تم توسيع أقصى مدى للإرسال بين الطائرة وجهاز التحكم إلى 10 كيلومترات، كما تتميز Mini 2 بمحور ثلاثي؛ ما يضمن لها استقرارا قويا.

وأكدت الشركة أن Mavic Mini 2، تعد النموذج الأكثر احترافا، حيث تحتوي الطائرة الدرون على كاميرا بدقة 12 ميغابكسل، كما يمكن للكاميرا الآن تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية (100 ميغابت في الثانية).

وتبلغ مدة طيران الطائرة دون طيار 31 دقيقة كحد أقصى وتستخدم بطارية بسعة 2250 مللي أمبير في الساعة، ويمكن أن تقاوم رياحا بقوة 29-38 كم في الساعة، وفقا للشركة.

وتقلع Mavic Mini 2 على ارتفاع أقصى يصل إلى 4000 متر، كما أنها خفيفة الوزن حيث يبلغ أقل من 249 غراما، وهذا يعني -أيضا- أنها واحدة من أصغر طائرات الفيديو دون طيار تصور بجودة 4K المحمولة في فئتها.

وعندما تقترب Mini 2 من هاتفك الذكي، سيتعرف تطبيق DJI Fly عليها تلقائيا ويقوم بمزامنة الصور ومقاطع الفيديو المحددة بسرعة 20 ميغا بايت في الثانية، كما يمكنك قص جزء من اللقطات وتنزيلها، ويمكنك -أيضا- مشاركة مقاطع الفيديو مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتوافر الطائرة الجديدة مقابل 449 دولارا، وتأتي مع حامل المروحة ومحور الشحن ثنائي الاتجاه وشاحن USB بقوة 18 واط وحقيبة كتف.

كما تأتى الطائرة بلون واحد وهو الرمادى البسيط ولا توجد معلومات حول توافر Mavic Mini 2 دوليا حتى الآن.