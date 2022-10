الكشف عن أكبر حفرة على سطح المريخ

تسببت النيازك التي اصطدمت بالمريخ بعنف العام الماضي، في موجات زلزالية امتدت لآلاف الأميال عبر سطح المريخ ونحتت ما تعتبره وكالة ناسا أكبر حفرة عثر عليها حتى الآن.

ويبلغ قطرها حوالي 500 قدم. ولم يكن هذا الاكتشاف ممكنا إلا من خلال البيانات التي جمعت من مركبة الهبوط InSight التي قاست الصدمات الزلزالية وقدمت مركبة استكشاف المريخ صورا مذهلة للحفر الناتجة.

وكانت الصخور الفضائية الواردة يتراوح قطرها بين 16 قدما و40 قدما.

I detected one of the biggest meteoroid impacts ever seen on Mars. I thought it was a marsquake until the Mars Reconnaissance Orbiter, flying overhead, imaged the impact crater, which excavated buried chunks of water-ice. That’s what friends are for!

News https://t.co/BoxuAlwPc3 pic.twitter.com/ryUUomO2Ne

— NASA InSight (@NASAInSight) October 27, 2022