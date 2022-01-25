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الكشف عن أنحف تلفاز في العالم

25 - يناير - 2022
تلفاز- تعبيرية

تلفاز- تعبيرية

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أزالت شركة “تي سي إل” “TCL” النقاب عن أنحف تلفاز بتقنية Mini LED في العالم؛ حيث لا يتعدى سمكه 3.9 ملم.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الذكي الجديد يأتي بشاشة قياس 85 بوصة وبدقة وضوح 8K، كما أنه يشتمل على أكثر من 2000 منطقة تعتيم محلي.

تباين فائق

ويمتاز التلفاز الذكي الجديد بنسبة تباين فائقة تبلغ 2.000.000.1، مع دعم تقنية Dolby Vision HDR.

ولم تفصح “تي سي إل” عن المزيد من التفاصيل التقنية أو موعد طرح وأسعار تلفازها الذكي الجديد.

وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت شركة “تي سي إل” تلفازها الذكي الجديد X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen، حيث أعلنت الشركة الصينية أنها اعتمدت في جهازها الجديد على تقنية Mini LED لإظهار الصورة بشكل ساطع للغاية.

وتي سي إل هي شركة الكترونيات صينية، يقع مقرها في هويزو، جوانغدونج، وهي تطور وتصنع أجهزة كهربائية والكترونية كأجهزة التلفاز، الهواتف النقالة، مكيفات الهواء، الغسالات والثلاجات

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