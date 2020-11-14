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الكشف عن المناطق الأكثر تأثراً بطقس الفضاء

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الكشف عن المناطق الأكثر تأثراً بطقس الفضاء

الكشف عن المناطق الأكثر تأثراً بطقس الفضاء

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أعلن  رئيس مركز طقس الفضاء للملاحة الجوية في معهد الجيوفيزياء التطبيقية، فياتشسلاف بوروف، أن المناطق القطبية هي الأكثر تأثرا بطقس الفضاء.

وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم 12 تشرين الثاني الجاري، “التأثير المباشر هو في المناطق القطبية. لأنه يلاحظ في هذه المناطق أكبر اختراق للجسيمات. والمجال المغناطيسي يؤثر أكثر في البشر الذين يعيشون داخل الدائرة القطبية الشمالية (المنطقة القطبية الشمالية). أي أنهم يتأثرون بتغير واضطراب طقس الفضاء أكثر من الذين يعيشون في خطوط العرض الوسطى ( المنطقة المناخية المعتدلة)”.

وأضاف موضحا، إن اتساع نطاق العواصف المغناطيسية في خطوط العرض الوسطى والقطبية يمكن أن يختلف بمقدار 100 مرة. لذلك يلاحظ دائما عطل واضطراب عمل الأجهزة والمعدات في مناطق خطوط العرض العليا، بحسب “نوفوستي”.

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