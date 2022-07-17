الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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الكشف عن النموذج الأول لسيارة شاومي الكهربائية في هذا التاريخ

منذ 31 دقيقة
شعار شركة شاومي

شعار شركة شاومي

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يترقب عشاق شركة شاومي الصينية الإعلان عن النموذج الأول لسيارتها الكهربائية خلال حدث يعقد في شهر أغسطس المقبل.

من الناحية الفنية ، هذه ليست أول سيارة كهربائية تطرحها شاومي، فقد قدمت خلال الفترة الماضية Xiaomi M365 electric scooter، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لمحاولة جديدة للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

ولقد بدأت شاومي الإستثمار في سوق السيارات الكهربائية منذ العام الماضي، حيث أعلنت الشركة عن خططها لبدء إستثمار في هذا السوق بقيمة 10 مليارات دولار عى مدار 10 سنوات.

ومن المقرر أن يكشف “Lei Jun” الرئيس التنفيذي لشركة شاومي عن أول نتائج هذا الإستثمار في نموذج لأول سيارات الشركة الكهربائية.

تم تصميم هذه السيارة بواسطة HVST Automobile Design ، المسؤولة عن سيارة Maven النموذجية من WM Motor.

بعد أن يتم الكشف عن النموذج الأولي، من المقرر أن يخضع النموذج الأولي لمزيد من الاختبارات على الطري ، ومن المحتملأن تبدأ حملة العلاقات العامة لسيارة Xiaomi.

خط الإنتاج الفعلي للسيارات لا يزال متوقفاً بعض الوقت، على الرغم من ذلك، سيتم بناء مصنع Xiaomi Auto ومركز البحث والتطوير في Yizhuang، ومن المتوقع أن تغادر السيارات الفعلية الأولى خط إنتاجها في عام 2024.

ولمعرفة المزيد عن مصنع سيارات Xiaomi والتشكيلة القادمة من أربعة طرازات EV، بإمكانك زيارة ArenaEV.com – الموقع المخصص للسيارات الكهربائية.

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