الكشف عن بعض ملامح ساعة “غوغل” الجديدة! (صور)

كشفت تسريبات جديدة بعض ملامح ساعة “بيكسل” التي من المنتظر أن تطرحها شركة “غوغل” الأمريكية في الخريف المقبل.

ونشر موقع “نوت بوك تشيك” تقريرا عن التسريبات التي تضمنت بعض الصور للساعة الجديدة قبل كشف النقاب عنها رسميا.

وبحسب التسريبات، فإن ساعة “غوغل” الجديدة هي ساعة ذكية حجمها أكبر من ساعة “أبل” ويصل وزنها إلى 36 غراما وهو ما يجعلها أثقل من ساعة “أبل” الذكية.

وتكشف التسريبات أن الساعة الجديدة لها حواف بتصميم كبير على خلاف ساعات “أبل” التي تتميز بحواف نحيفة وتصميم مستطيل.

Some more leaks of the Pixel watch 👀 it's rumoured to be between $300 and $400 do you think it's a bit pricey for your first watch Google? 🤔💭 I kind of feel they have to undercut the competition. #teampixel #google #pixelwatch #pixel6pro pic.twitter.com/m82x8gDV2Q

— Neil Sargeant (@Neil_Sarg) April 27, 2022