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الكشف عن خطة جديدة للبحث عن "آثار الحياة" في الفضاء

منذ 58 دقيقة
البحث عن "آثار الحياة" في الفضاء

البحث عن "آثار الحياة" في الفضاء

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كشفت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” عن خطة جديدة لبناء خليفة لتلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، ستكون مهمته الرئيسية البحث عن عوالم صالحة للسكن في الفضاء.

“ناسا” وفي أحدث اجتماع للجمعية الفلكية الأميركية، الأسبوع الماضي، قالت إن “خطة تطوير التلسكوب القادم تقوم على هدف جعله مناسبًا للبحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية الصالحة للسكن في الفضاء الخارجي”، حسبما نقلت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

ووفق ما ذكر موقع “سبيس” المتخصص بأخبار الفضاء، فإن المرصد الجديد سيدعم جهاز تصوير فائق القوة، لتمكين العلماء من دراسة الأجسام الفضائية وسلوكياتها على اختلاف أحجامها.

الموقع نقل عن مدير قسم الفيزياء الفلكية في “ناسا”، مارك كلامبين، أنّ الوكالة ستعمل على المشروع بناءً على التكنولوجيا السابقة المستخدمة في تلسكوب “نانسي غريس رومان” وكذلك “جيمس ويب”.

هذا وستصل قدرات الرصد بالتلسكوب الجديد إلى نقطة تُعرف باسم L2، أو نقطة لاغرانج الثانية، على بعد مليون ميل من الأرض ومقابل الشمس.

وحول مهام التلسكوب قال كلامبين: “سيمنحنا مرونة كبيرة، وسيكون بمقدورنا إطالة عمر مهمته”.

 

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