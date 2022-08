الكشف عن "قطار مغناطيسي" يسير بسرعة تقارب سرعة طائرة نفاثة

كشفت الصين عن نموذج أولي لقطار فائق السرعة يهدف إلى الوصول إلى سرعات تقارب 400 ميل في الساعة (أكثر من 600 كم في الساعة).

ووقع الكشف عن النموذج الأولي الجديد للقطار المغناطيسي المعلق، أو ما يعبر عنه بـMaglev، الفائق السرعة على مساحة صغيرة من مسار الاختبار في مدينة تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

ووقع إنشاؤه من قبل العلماء في جامعة جنوب غرب جياوتونغ، الذين يعتقدون أن القطار يمكن أن يسافر بسرعة بعض الطائرات النفاثة.

والهدف هو أن تكون المركبة قطارا مغناطيسيا من الجيل التالي سيكون أرخص وأسرع بكثير من خيارات القطار الحالية.

والقطار مصمم للسفر بسرعة 385 ميلا في الساعة (620 كم/الساعة). وهذا ما يعادل السفر بالقطار من لندن إلى باريس في 47 دقيقة.

ومع ذلك، لا يريد العلماء التوقف عند هذا الحد ويأملون في دفع السرعة إلى 497 ميلا في الساعة (800 كم/الساعة).

