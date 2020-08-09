الكشف عن مواصفات هاتف شاومي المنتظر Redmi K30 Ultra

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كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف شاومي المنتظر Redmi K30 Ultra قبل إطلاقه بشكل رسمي بيومين فقط .

وتتمثل هذه المواصفات بخيارات للتخزين والألوان سيوفرها عملاق الهواتف الصيني للجمهور، بحسب صحيفة ”إنديا توداي“.

ووفقا لحساب المسرب ”إيشان أغاروال“ المعروف والموثوق به، أكد تقرير ”إنديا توداي“ أنه سيتم بيع Redmi K30 Ultra بثلاثة أنواع مختلفة من حجم ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين 6 غيغا /128 غيغا، و8 غيغا/ 128 غيغا، و8 غيغا/ 512 غيغا على التوالي.

وفيما يتعلق بالألوان، سيأتي هاتف شاومي Redmi K30 Ultra بالخيارات التالية: الأسود والأبيض والأخضر. ويتوقع بقوة أن تطلق الشركة الهاتفين K30 Ultra و Mi 10 Ultra في حدث يقام يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب التقارير، يأتي الهاتف الجديد قريبا من تصميم هاتف Redmi K30 Pro بشاشة أموليد أموليد 6.7 بوصة بدقة FHD + من دون حواف تقريبا، ورقاقة ميديا تك Dimensity 1000+، وكاميرا خلفية رئيسية 64 ميغابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو أخرى بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا عمق 2 ميغابكسل.

وأوضح التقرير أن الكاميرا الأمامية المنبثقة بحجم 20 ميغابيكسل، والبطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة وبشحن سريع 55 وات، ونظام تشغيل آندرويد 10 بواجهة MIUI 12.

في السياق ذاته، كانت ”شاومي“ قد أكدت بالفعل خططها للإعلان عن هاتف Mi 10 Ultra في 11 آب/ أغسطس، وهو نفس اليوم الذي ستكشف فيه النقاب عن Redmi K30 Ultra أيضا.