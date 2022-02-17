لقد اكتسبت سمعة باعتبارها “أفضل صديق للرجل”، والآن تؤكد دراسة جديدة أنّ الكلاب لديها بالفعل طريقة اتصال خاصة مع صاحبها.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد كشف باحثون من جامعة يوتفوس لوراند في المجر أنّ الكلاب يمكنها التعرف على مالكها من خلال الصوت وحده.

قال أندكس أتيلا، الذي عمل على الدراسة: “هذه هي التجربة الأولى التي تظهر أنّ الكلاب تميز صوت مالكها عن الآخرين”.

تظهر الدراسة أيضاً أنّ الكلاب تستفيد من بعض خصائص الصوت نفسها التي يستخدمها البشر للتعرف على من يتحدث.

بينما أظهرت الأبحاث السابقة أنّ الكلاب يمكنها التعرف على أصحابها، حتى الآن، لم يكن من الواضح ما إذا كانوا يتعرفون عليهم عن طريق الصوت، أو ما إذا كانوا يعتمدون على الرؤية أو الرائحة.

لمعرفة ذلك، دعا الباحثون 28 من الكلاب وأصحابها للعب لعبة كلاسيكية من الغميضة في المختبر.

اختبأ المالك خلف أحد مكانين للاختباء، بينما اختبأ غريب خلف الآخر.

من أماكن اختبائهم، قرأ كل من المالك والغريب التعليمات بنبرة محايدة، بينما تم تكليف الكلب باختيار واحدة من مسافة بعيدة.

كانت اللعبة من عدة جولات، مع 14 صوت لغرباء مختلفين، بما في ذلك البعض الذين لديهم تشابه مع صوت المالك، والبعض الآخر مختلفين.

للتأكد من أنّ الروائح لم تساعد الكلاب، في الجولتين الأخيرتين، لعب الباحثون صوت المالك من حيث اختبأ الغريب، والعكس بالعكس.

وكشفت النتائج أنّ الكلاب وجدت صاحبها في 82 في المائة من الحالات، بما في ذلك عندما تم تبديل الأصوات.

ووفقاً للفريق، فإنّ هذا يشير إلى أنّ الكلاب لم تستخدم أنفها في المهمة، وبدلاً من ذلك يمكنها التعرف على الصوت وحده.

وبعد الخوض في النتائج أبعد من ذلك، كشف الباحثون أيضاً بالضبط ما كان في أصوات المالك التي ساعدت الكلاب على اختيارها.

ووجدوا أنه إذا اختلف صوت المالك والغريب أكثر في درجة الصوت والضوضاء، فقد ساعد هذا الكلاب على التعرف على صوت مالكها.

وأوضحت آنا غابور، التي قادت الدراسة، أنّ الناس يستخدمون في الغالب ثلاث خصائص: درجة الصوت (أعلى أو أقل)، والضوضاء (أنظف أو أقسى)، والنبرة (أكثر إشراقاً أو أغمق) للتمييز بين الآخرين.

قد تستفيد الكلاب من نفس خصائص الصوت أو خصائص مختلفة.

“إذا كان هناك صوتان يختلفان في خاصية مهمة للكلاب، فيجب أن تكون القرارات أسهل.”