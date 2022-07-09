المشاركة في كتابة التغريدة.. ما هي ميزة "Co Tweets" الجديدة من تويتر؟

ينتظر مستخدمو منصة تويتر الميزات والخصائص الجديدة التي تطلقها الشركة باستمرار، منها ما يحظى بإعجاب المغرّدين ومنها ما يلقى نوعًا من المعارضة.

وعن أحدث الميزات، تختبر ”تويتر“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح للمستخدمين بالمشاركة في كتابة التغريدات مع بعضهم البعض.

في التفاصيل، أشارت الشركة الى أنها بدأت في اختبار ميزة ”CoTweets“ الجديدة لفترة محدودة ومع عدد محدود من المستخدمين لمعرفة كيف سيستخدم الأشخاص هذه الميزة، وأضاف متحدث باسم ”تويتر“: ”نواصل استكشاف طرق جديدة يمكن للأشخاص من خلالها التعاون والتفاعل على المنصة“.

وتابع: ”ولذلك، نختبر CoTweets لفترة محدودة لمعرفة كيف يمكن للأشخاص والعلامات التجارية استخدام هذه الميزة لزيادة التفاعل والوصول إلى جماهير جديدة، وتعزيز تعاونهم مع الحسابات الأخرى“.

ووفقاً لتقارير نشرتها مواقع تقنية عدة، رأى المستخدمون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى ”CoTweets“ الميزة في المكان المخصص لكتابة التغريدات عبر نافذة منبثقة تدعوهم إلى ”التغريد مع CoTweets“.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدم دعوة حساب آخر لـ“مشاركة ملكية تغريدة“ معه.

في السياق نفسه، أشارت التقارير إلى أنه إذا قبل الحساب الدعوة، فسيتم إنشاء ”CoTweet“ لإظهار كلا المستخدمين كمؤلفين مشاركين. وإذا حدد المستخدم شخصًا ما لمشاركة ملكية تغريدة معه، فسيتلقى طلبًا يمكنه أيضاً اختيار قبوله أو رفضه.

ويمكن للمستخدم إرسال دعوات ”CoTweet“ إلى الأشخاص الذين يتابعونه ولديهم حسابات عامة. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأنه يمكن لمؤلفين اثنين فقط الظهور على رأس ”CoTweet“ مرة واحدة، يمكن للمستخدم فقط دعوة مؤلف مشارك واحد لكل ”CoTweet“.

وقالت”تويتر“ إنه إذا تلقى المستخدم دعوة ”CoTweet“ وقبلها ثم غير رأيه فيما بعد بشأن رغبته في أن يكون مؤلفًا مشاركًا لـ“CoTweet“ هذه، فيمكنه إبطال ”CoTweet“ بمجرد نشرها، وستصبح الأخيرة بعد ذلك تغريدة عادية للمؤلف الأصلي.

وبالنظر إلى أن ”تويتر“ تقول إنها تختبر الميزة لفترة محدودة، فمن الواضح أن الشركة تريد معرفة كيفية استخدام الأشخاص لـ“CoTweets“، ثم العمل على تحسين الميزة وتنقيحها قبل طرحها رسميًا لجميع المستخدمين.

الشركة أشارت أيضًا إلى أنه في نهاية التجربة هذه، قد تقوم بإيقاف تشغيل الميزة، وقد تتم إزالة أي ”CoTweets“ تم إنشاؤها.

وتعد إضافة ميزة ”CoTweets“ الجديدة مؤشرًا آخر على أن ”تويتر“ تفكر في كيفية الاستفادة من منصتها بطرق مختلفة بخلاف كونها ساحة مدينة افتراضية أو شبكة إخبارية في الوقت الفعلي. واعتبرت التقارير أن الميزة الجديدة مفيدة أيضًا لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في عرض صفقات العلامات التجارية مع الشركات.