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الملايين من مستخدمي واتساب وإنستغرام ينقطعون عن التواصل بسبب خلل مفاجئ

19 - مارس - 2021
آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 11:03 مساءً
واتساب

واتساب

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عانى ملايين المستخدمين حول العالم وبشكل مفاجئ من توقف خدمات تطبيق التراسل الأشهر، وتطبيق الصور.

وكان مراقبون قد أكدوا أن خللاً تقنياً طرأ على تطبيقي واتساب وإنستغرام التابعان لخدمات شركة فيسبوك، مساء الجمعة.

كما قال موقع “داونديتيكتور” الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك، بما فيها واتساب وماسنجر وانستغرام، تعطلت لآلاف المستخدمين اليوم.

ويرصد الموقع الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر، وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.

وبعد أن استمر العطل لمدة أكثر 45 دقيقة، عاد للعمل مرة أخرى بشكل طبيعي، فيما لم يصدر أي توضيح من الشركة حتى اللحظة.

 

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